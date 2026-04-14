La Circumvesuviana ha bloccato anche l'assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo

Sabato, la linea sorrentina della Circumvesuviana ha subito numerosi disservizi, con ritardi che hanno oscillato tra i 15 e i 40 minuti, treni soppressi e interruzioni di circolazione. Durante l’intera giornata, anche l’assessore regionale ai Trasporti è stato coinvolto dai problemi, trovandosi a vivere direttamente le interruzioni del servizio. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e ha coinvolto anche figure politiche regionali.

Sabato il vicepresidente della giunta Fico ha subito in prima persona i disservizi della linea sorrentina Eav: ritardi tra i 15 e i 40 minuti, soppressione di treni, interruzioni di circolazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Mobilità in Valtiberina, appello all’assessore regionale ai trasporti, l’aretino Filippo BoniArezzo, 25 febbraio 2026 – Autolinee Toscane risponde al Corsaro ma passa la palla alla Regione. Trasporti. Mario Casillo: “Cumana: conclusi i lavori di sicurezza nella Galleria Monte Olibano”Il nuovo programma orario EAV, in vigore dal 21 febbraio, prevede treni ogni 15 minuti per Bagnoli e ogni 30 minuti per Torregaveta, con un servizio... Si parla di: La Circumvesuviana ha bloccato anche l’assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo; Napoli, il caos di Pasqua si ripresenterà al prossimo ponte: Conte chiede attenzione preventiva prima del primmo maggio.