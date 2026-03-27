L’Italia affronta questa sera una partita decisiva dei playoff per la qualificazione ai Mondiali del 2026. La Nazionale scende in campo in un match importante, mentre si cerca di capire dove fosse l’ultima volta che il Napoli, club di riferimento, fosse coinvolto in un’evento simile a livello internazionale. La partita rappresenta un momento chiave per la squadra italiana in questa fase di qualificazione.

Questa sera la Nazionale di calcio dell’ Italia scenderà in campo in una sfida delicatissima dei playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026. Gli uomini del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, affronteranno l’ Irlanda del Nord per giocarsi l’accesso alla finale decisiva per la partecipazione alla prossima Coppa del Mondo. Eventualmente, vi sarebbe una tra Galles e Bosnia-Herzegovina. Una missione da non fallire per tornare nella competizione 12 anni dopo l’ultima volta: ma dov’era il Napoli in quell’occasione? L’andamento del Napoli nel 2014. La stagione dei Mondiali in Brasile, gli ultimi a cui ha partecipato... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dov’era il Napoli l’ultima volta che l’Italia ha partecipato ai Mondiali?

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