Jashari nel mirino della Juventus nuova idea per il mercato bianconero

La Juventus sta valutando un nuovo colpo di mercato dopo aver concluso con successo l'acquisto di Kalulu dal Milan, che si è stabilizzato nella squadra. Secondo alcune fonti, il club sta pensando di fare un'offerta per un calciatore rossonero, anche se al momento non sono stati forniti dettagli sul nome o sulla cifra richiesta. La trattativa sembrerebbe in fase di sviluppo, ma non ci sono conferme ufficiali.

Dopo l’ottima riuscita dell’affare Kalulu, arrivato alla Juventus dal Milan e diventato un punto fermo della formazione bianconera, la Juve sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo per un calciatore rossonero. Jashari nuovo obiettivo della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto da Transfer.com, il nome di Ardon Jashari sarebbe diventato un’opzione per la Juventus in vista della prossima stagione con lo svizzero che ha vissuto una stagione difficile in rossonero sia per la presenza di Modric nel suo ruolo che per l’infortunio che ne ha pregiudicato la prima parte di campionato. Classe 2002, lo svizzero è stato fortemente voluto dal Milan durante la scorsa estate, riuscendo ad acquistarlo dal Bruges per una somma attorno ai 35 milioni di euro.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Jashari nel mirino della Juventus, nuova idea per il mercato bianconero Notizie correlate Mercato Cagliari, Kostic nel mirino dei rossoblù: il bianconero torna un’idea concreta. Cosa può succedereBastoni Barcellona, pronta una plusvalenza monstre per i nerazzurri! Ecco quanto potrebbe incassare l’Inter Mercato Cagliari, Kostic nel mirino dei... Kayode nel mirino della Juventus, nuova idea per i bianconeri | CMIl futuro di Michael Kayode potrebbe essere ancora in Serie A con l’esterno destro del Brentford che sta facendo molto bene in Premier League. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juve, idea Jashari: Spalletti vuole un play, lo svizzero del Milan è una possibilità; Milan, Jashari nel mirino della Juventus; Milan-Juve e l’intreccio di mercato: Jashari nel mirino dei bianconeri; Juventus, idea doppio regista: nel mirino Ardon Jashari del Milan per affiancare Locatelli. Juventus, Jashari nel mirino: se Modric resta al Milan…La Juventus punta Ardon Jashari per il centrocampo: pronta offensiva al Milan, con Bernardo Silva e Hojbjerg tra le alternative. europacalcio.it Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti per il centrocampo del prossimo annoMercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti per il centrocampo del prossimo anno ... calcionews24.com Juve su Jashari Il mercato non aspetta la fine della volata Champions. Tra i vari nomi valutati in questo periodo, spunta un’idea: Ardon Jashari del Milan. Luciano Spalletti ha in testa una Juventus più esperta e carismatica in futuro, ma anche con più tecn - facebook.com facebook Gazzetta dello Sport: Juventus are interested in Ardon Jashari. x.com