Il Psg batte l' Arsenal 5-4 ai rigori e vince la Champions League

Notizia in breve

Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League battendo l’Arsenal ai rigori 5-4 dopo un match con reti di Havertz al 6’ del primo tempo e Dembélé su rigore al 20’ della ripresa. Nella fase dei rigori, hanno segnato Ramos, Gyokeres, Doué, Nuno Mendes e Hakimi. Gli errori sono stati di Eze e Gabriel. L’Arsenal ha segnato con Rice, Martinelli e Beraldo, mentre Nuno Mendes ha parato il tiro di Gabriel.