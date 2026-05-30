Il Psg batte l' Arsenal 5-4 ai rigori e vince la Champions League

Da feedpress.me 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League battendo l’Arsenal ai rigori 5-4 dopo un match con reti di Havertz al 6’ del primo tempo e Dembélé su rigore al 20’ della ripresa. Nella fase dei rigori, hanno segnato Ramos, Gyokeres, Doué, Nuno Mendes e Hakimi. Gli errori sono stati di Eze e Gabriel. L’Arsenal ha segnato con Rice, Martinelli e Beraldo, mentre Nuno Mendes ha parato il tiro di Gabriel.

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Psg Arsenal 5-4 RETI: 6'pt Havertz, 20'st Dembélé (rig). SEQUENZA RIGORI: Ramos (gol), Gyokeres (gol), Doué (gol), Eze (fuori), Nuno Mendes (parato), Rice (gol), Hakimi (gol), Martinelli (gol), Beraldo (gol), Gabriel (alto). PARIS SAINT-GERMAIN ( 4-3-3): Safonov 6; Hakimi 6.5, Marquinhos 7 (1'sts Zabarnyi 6), Pacho 6.5, Nuno Mendes 6.5; Joao Neves 6.5, Vitinha 7 (1'sts Beraldo 6), Fabian Ruiz 6.5 (5'pts Zaire-Emery 5.5); Doué 6, Dembélé 7 (51'st Ramos 5.5), Kvaratskhelia 7 (38'st Barcola 5.5). In panchina: Chevalier, Marin, Lee, L. Hernandez, Mayulu, Dro Fernández, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique 7.5. ARSENAL (4-2-3-1): Raya 6; Mosquera 5 (21'st Timber 6), Saliba 7, Gabriel 5, Hincapie 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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