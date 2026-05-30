L’arrivederci a Scrubs la fantascienza bella e gli animali che si accoppiano

Un ascoltatore ha chiesto cosa fare ora che una serie molto amata si è conclusa. La fine di questa produzione ha provocato un senso di vuoto tra i fan, anche se alcuni commenti ironici sono stati rivolti alla conclusione stessa. La serie, molto seguita, si è conclusa recentemente, lasciando gli spettatori senza ulteriori episodi. Non sono stati annunciati sequel o spin-off, e la conclusione ha provocato reazioni di delusione e nostalgia tra il pubblico.

Questa settimana un ascoltatore si chiedeva cosa fare ora che The Boys è finita. Al netto delle facili ironie sul fatto che, intanto, The Boys poteva finire meglio, è sempre vero che la fine di una serie molto amata genera un destabilizzante senso di vuoto. Normalmente lo colmiamo con. altre serie, in una ruota infinita. Però bisogna anche dire che The Boys ha avuto l’accortezza di finire giusto a ridosso di giugno, quando non ci dispiace avere qualche serie in meno da seguire, così da poter contemplare il cielo blu. Per poco eh, giusto il tempo di respirare una boccata di aria buona, e poi mettersi a guardare qualcos’altro. Ascolta la puntata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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