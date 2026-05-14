L’arrivederci di Kate | Vorrei che gli asili di tutto il mondo fossero come questi

Una donna ha espresso la sua preferenza per una scuola visitata a Reggio Emilia, dichiarando di desiderare che tutte le scuole nel mondo siano come quella. Durante il suo intervento, ha affermato di aver sperato che la propria scuola fosse simile a quella visitata e ha espresso il desiderio che tutti gli istituti scolastici raggiungano gli stessi standard. La visita si è svolta il 14 maggio 2026 e ha suscitato attenzione tra chi ha assistito ai suoi commenti.

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