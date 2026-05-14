L’arrivederci di Kate | Vorrei che gli asili di tutto il mondo fossero come questi
Una donna ha espresso la sua preferenza per una scuola visitata a Reggio Emilia, dichiarando di desiderare che tutte le scuole nel mondo siano come quella. Durante il suo intervento, ha affermato di aver sperato che la propria scuola fosse simile a quella visitata e ha espresso il desiderio che tutti gli istituti scolastici raggiungano gli stessi standard. La visita si è svolta il 14 maggio 2026 e ha suscitato attenzione tra chi ha assistito ai suoi commenti.
Reggio Emilia, 14 maggio 2026 – “ Avrei voluto che la mia scuola fosse stata come questa e vorrei che tutte le scuole del mondo fossero come questa». Catherine Middleton, Principessa del Galles e moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, esce estasiata dalla scuola dell’infanzia Salvador Allende. Una visita «intensa e molto toccante», riferiscono da Reggio Children, durante la quale Kate ha raccontato che a casa, per i suoi figli George, Charlotte e Louis, ha voluto una stanza che ricorda molto gli atelier delle scuole d’infanzia comunali reggiane, con sassi, legni, altri oggetti per stimolare e sviluppare la loro creatività. Middleton vorrebbe che i suoi figli continuassero a esplorare e crescere in questo modo, come anche «tutti i bimbi nel mondo». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Kate in un agriturismo prepara i tortelli d'erbetta. Poi saluta l'Italia: 'Arrivederci, grazie'. Il primo impegno la visita nella scuola dell'infanzia 'Salvador Allende', poi in un centro di riciclaggio creativo e nell'agriturismo #ANSA x.com
Kate in un agriturismo prepara i tortelli d'erbetta. È terapeutico impastare. Più facile vederlo fare!. Poi lascia l'Italia: Arrivederci, grazie #ANSA https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2026/05/14/kate-in-un-agriturismo-prepara-i-tortelli-derbetta.-poi-saluta-l facebook
cerco una bella commedia romantica! reddit
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