Macchia di nafta nel lago allarme inquinamento nel primo bacino di Como

Nella mattinata del 9 aprile 2026, un lettore ha segnalato la presenza di una chiazza sospetta sull’acqua nel primo bacino del lago di Como, sul lato destro della diga foranea. La chiazza presenta riflessi oleosi e un odore intenso, suscitando preoccupazioni per possibili problemi di inquinamento nel bacino. La zona è stata immediatamente oggetto di attenta osservazione da parte delle autorità competenti.

Una chiazza sospetta sull’acqua, con riflessi oleosi e odore intenso. È quanto segnala un lettore nella mattinata del 9 aprile 2026 nel primo bacino del lago di Como, sul lato destro della diga foranea.Le immagini inviate in redazione mostrano una superficie dell’acqua irregolare, con evidenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it “Butta dentro“ ancora nel mirino. Giro di vite del Comune contro il caos nel primo bacino"Butta dentro" di nuovo nel mirino delle forze dell’ordine nel primo bacino del lago di Como. Enti superiori e fondi economici per ridurre l'inquinamento nel Lago di AnnoneUno stanziamento di 225mila euro per ridurre il carico inquinante del Lago di Annone nel suo bacino Est. Temi più discussi: Distributori senza diesel in molte zone della provincia di Alessandria; Gasolio, pompe a secco: assalto e file ai distributori. E c'è chi cambia comune per fare il pieno dove costa meno; PONTE NELLE ALPI | CARBURANTE ESAURITO AI DISTRIBUTORI, FABBIANE FIGISC: NON C’ENTRA LA GUERRA; Latte Puglia, Alpaa: Prezzo equo ma ora servono impegni reali. Ognina, torna l’allarme: «Macchia di nafta nel porticciolo, silenzi dopo le segnalazioni»Macchie di nafta nel mare del porticciolo di Ognina, storica borgata marinara della città di Catania. A denunciarlo alcuni cittadini componenti del comitato cittadino Ognina non si vende, che nella ... lasicilia.it Il caso delle macchie di nafta nel mare di Ognina: la denunciaCATANIA - Nuove segnalazioni arrivano dal porticciolo di Ognina dove alcuni cittadini denunciano la presenza di una evidente macchia di nafta in mare. A ... newsicilia.it Sull'America la macchia di Trump, un prevedibile mistificatore (di M. Teodori) x.com Vendesi Terreno Agricolo a Giovinazzo - CONTRADA MACCHIA DI MARE Sogni un angolo di campagna vicino alla città Questo terreno di 1.365 mq recintato, situato sulla complanare Santo Spirito – Giovinazzo, a soli 2 km dal centro, potrebbe essere - facebook.com facebook