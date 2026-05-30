Durante il Lario Business Meeting si è discusso di come l’intelligenza artificiale possa aiutare le imprese locali a risparmiare tempo e migliorare l’efficienza. Sono stati presentati anche i fondi pubblici disponibili per le piccole e medie imprese lombarde, destinati a sostenere progetti di innovazione. La conferenza ha evidenziato le opportunità offerte dall’AI e dagli incentivi pubblici per favorire lo sviluppo economico nel territorio.

? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale liberare tempo prezioso per i professionisti?. Quali fondi pubblici sono destinati alle PMI lombarde per l'innovazione?. Come possono le tecnologie digitali proteggere il valore del lavoro artigiano?. Quali soluzioni pratiche di automazione stanno cambiando le imprese locali?.? In Breve Oltre 150 professionisti riuniti presso l'Hotel Griso Collection di Lecco.. Fabio Dadati e Alessandro Fermi hanno partecipato al dibattito istituzionale.. La Regione Lombardia finanzia l'accesso all'AI per le piccole imprese.. Michele Pingitore da Tokyo ha illustrato casi pratici di automazione digitale.. Oltre 150 professionisti, imprenditori e rappresentanti delle università si sono riuniti presso l’Hotel Griso Collection di Lecco per la prima edizione di The Point – Lario Business Meeting. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lario Business Meeting: l’AI per potenziare le imprese del territorio

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