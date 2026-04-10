Il 10 aprile 2026 si è svolto ad Arezzo un incontro dedicato al rapporto tra Intelligenza Artificiale e settore economico. L’evento ha visto la partecipazione di sviluppatori e imprenditori, che hanno discusso delle applicazioni concrete della tecnologia e delle sfide legate alla sua integrazione nel mondo del lavoro. La giornata si è concentrata su approfondimenti tecnici e scambi di esperienze tra i presenti.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Un meeting per approfondire il legame tra Intelligenza Artificiale ed economia. L’evento, dal titolo “ AI & Business ”, è in calendario dalle 9.30 di sabato 11 aprile al ristorante Doccia alle porte di Arezzo che diventerà un luogo di confronto e condivisione tra professionisti, sviluppatori e imprenditori per riflettere sulle opportunità e sulle sfide legate all’integrazione delle nuove tecnologie nei processi aziendali. La mattinata è organizzata dall’azienda aretina Sintra i nsieme alla community Techitalia Tuscany e proporrà interventi, testimonianze e momenti di dialogo con la volontà di approfondire come l’Intelligenza Artificiale stia trasformando modelli organizzativi, strategie di mercato e dinamiche produttive, offrendo strumenti concreti per migliorare efficienza, competitività e capacità decisionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “AI &Business”: sviluppatori e imprese a confronto ad Arezzo

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In questo articolo si parla del “nuovo business mondiale della dipendenza” con una trattazione molto interessante che consiglio di leggere. Soprattutto su una cosa, però, non concordo. A mio parere non siamo di fronte a un nuovo business: questo busine x.com