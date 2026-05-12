Neonata morta dopo 32 giorni di vita | condannati i genitori

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato i genitori di una neonata, deceduta dopo 32 giorni di vita, a tre anni di reclusione ciascuno. La sentenza riguarda i fatti accaduti nella località di Angri, dove la piccola è morta poco più di un mese dopo la nascita. La decisione è stata pronunciata in primo grado e riguarda le responsabilità dei genitori nel decesso della neonata.

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