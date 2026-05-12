Neonata morta dopo 32 giorni di vita | condannati i genitori

Da salernotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato i genitori di una neonata, deceduta dopo 32 giorni di vita, a tre anni di reclusione ciascuno. La sentenza riguarda i fatti accaduti nella località di Angri, dove la piccola è morta poco più di un mese dopo la nascita. La decisione è stata pronunciata in primo grado e riguarda le responsabilità dei genitori nel decesso della neonata.

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Il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato in primo grado a tre anni di reclusione ciascuno i genitori della neonata di Angri morta a soli 32 giorni dalla nascita. I due, un uomo di 52 anni e una donna di 46, erano imputati per omicidio colposo in relazione al decesso della figlia, avvenuto.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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