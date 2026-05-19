Durante un'intervista, una donna ha raccontato di aver deciso di rompere il silenzio riguardo al suo ex compagno, rivelando dettagli su un boss della mafia pugliese. Ha spiegato che questa scelta è avvenuta dopo essere rimasta incinta, convinta che il pensiero del bambino fosse il motivo principale. La donna ha dichiarato di aver scelto di parlare pubblicamente per permettere a suo figlio di vivere in un ambiente libero da influenze illegali.

Oggi Teresa Potenza lo racconta a Francesca Fagnani nella nuova puntata di Belve Crime, stasera su Rai 2, ripercorrendo anni segnati da torture e umiliazioni. La relazione con il boss della mafia pugliese cominciò quando lei, reduce da una infanzia difficile, aveva appena 17 anni e vedeva in quell’uomo il «principe azzurro», prima di scoprire che, in realtà, fosse uno dei killer più spietati della criminalità organizzata pugliese. Per anni ha vissuto senza comprendere fino in fondo chi fosse davvero l’uomo che amava. La consapevolezza è arrivata quando, durante un controllo dei carabinieri, è venuta a sapere tutta la verità. Ma allontanarsi è stato molto difficile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Teresa Potenza a Belve Crime: «Ho rotto l’omertà sul mio ex compagno, il boss Giuseppe Mastrangelo, e sulla mafia pugliese, per dare la possibilità a mio figlio di crescere libero»

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