Bologna, 23 marzo 2026 – "Mi piace sapere cosa accade nella mia città e nel mondo e non voglio far mancare il mio voto ogni volta che i cittadini sono chiamati alle urne”. Marta Cervellati ha 104 anni compiuti l’8 dicembre scorso e oggi ha votato per il referendum costituzionale sulla giustizia. Nata a Budrio e una vita trascorsa a Bologna, ha esercitato il diritto di voto nel seggio allestito in mattinata nella casa di riposo Villa Marina a Castenaso, alle porte del capoluogo, dove risiede da alcuni anni. Emilia Romagna, risultati definitivi del Referendum: il No vince con un netto 57%, Sì fermo al 43%. Cerca il tuo comune "Finché posso cerco di dare il mio contributo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marta vota a 104 anni: “Voglio dare ancora il mio contributo”

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