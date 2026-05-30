laos salvati 4 abitanti intrappolati per 10 giorni in una grotta allagata

Notizia in breve

Quattro persone sono state liberate dopo essere rimaste intrappolate per dieci giorni in una grotta allagata nella provincia di Xaisombo, in Laos. L’operazione di soccorso, condotta nella regione, si è conclusa con successo. Non sono stati segnalati feriti gravi tra i soccorritori o i coinvolti. La regione ha assistito a un intervento coordinato per estrarre i sopravvissuti, che sono stati portati in sicurezza.