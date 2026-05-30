Laos salvati 4 abitanti intrappolati per 10 giorni in una grotta allagata
Quattro persone sono state liberate dopo essere rimaste intrappolate per dieci giorni in una grotta allagata nella provincia di Xaisombo, in Laos. L’operazione di soccorso, condotta nella regione, si è conclusa con successo. Non sono stati segnalati feriti gravi tra i soccorritori o i coinvolti. La regione ha assistito a un intervento coordinato per estrarre i sopravvissuti, che sono stati portati in sicurezza.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di soccorso nella provincia di Xaisombo. Si conclude con importanti risultati l’operazione di salvataggio avviata nella provincia di Xaisombo, in Laos. Quattro abitanti del villaggio sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati per dieci giorni all’interno di una grotta invasa dall’acqua, un giorno dopo il recupero di un quinto uomo. Nonostante i successi delle squadre di emergenza, due persone risultano ancora disperse e le ricerche proseguono senza sosta. Intrappolati durante una ricerca di minerali. Secondo le ricostruzioni, il gruppo era entrato nella grotta nei giorni scorsi per cercare minerali preziosi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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