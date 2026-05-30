Quattro persone sono state estratte vive dopo essere rimaste bloccate in una grotta nel Laos per dieci giorni, mentre due altre risultano ancora disperse. I soccorritori sono entrati nei tunnel allagati utilizzando tecniche di immersione e pompe per gestire l'acqua. I sopravvissuti sono stati portati in salvo attraverso percorsi subacquei, e le operazioni di recupero continuano per localizzare le altre persone disperso.

? Domande chiave Come hanno fatto i sopravvissuti a respirare nei tunnel allagati?. Quali tecniche hanno usato i sommozzatori per estrarre i civili?. Dove si trovano esattamente i due uomini ancora dispersi?. Perché l'inondazione ha sigillato le vie di fuga in pochi minuti?.? In Breve Cercatori di minerali intrappolati nella provincia di Xaisomboun a 120 km da Vientiane.. Sommozzatori Palasing e Paasi hanno attraversato 30 metri di tunnel allagato.. Supporto internazionale fornito da team di Giappone, Malesia, Indonesia, Francia e Australia.. Ricerca dei due dispersi concentrata a 25 metri oltre il punto di estrazione.. Laot, quattro superstiti estratti dalla grotta allagata nella provincia di Xaisomboun: restano due dispersi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laos, miracolo nella grotta: 4 salvati dopo 10 giorni, 2 dispersi

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