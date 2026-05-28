I sommozzatori hanno trovato vivi cinque abitanti di un villaggio nel Laos centrale, dopo essere rimasti intrappolati per più di sette giorni in una grotta allagata. La ricerca è durata una settimana e si è conclusa con il ritrovamento dei sopravvissuti, che erano rimasti nascosti nell’oscurità della cavità. Le operazioni di salvataggio sono state condotte da squadre di soccorritori specializzati, che hanno lavorato nel difficile ambiente della grotta.

Cinque abitanti di un villaggio, rimasti intrappolati per oltre una settimana in una grotta allagata nel Laos centrale, sono stati ritrovati vivi. I soccorritori hanno dichiarato, mercoledì 27 maggio, che altri due risultano ancora dispersi. Il gruppo era entrato nella grotta nella provincia di Xaisomboun il 19 maggio, ma le forti piogge avevano causato un’improvvisa alluvione che aveva bloccato l’uscita. Squadre di soccorso laotiane e thailandesi sono state coinvolte nelle operazioni. Bounkham Luanglath dell’organizzazione laotiana Rescue Volunteer for People ha confermato il ritrovamento. Alcuni video mostrano i soccorritori che festeggiano la scoperta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sommozzatori ritrovano vivi dopo una settimana gli abitanti di un villaggio intrappolati nell’oscurità di una grotta allagata in Laos – IL VIDEO

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Divers find 5 villagers alive in a flooded cave in Laos after more than a week trapped in darkness

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