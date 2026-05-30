Le quattro persone intrappolate in una grotta allagata nel Laos centrale sono state recuperate dopo dieci giorni di isolamento. Le operazioni di salvataggio sono terminate con successo, senza riportare vittime o feriti. Le autorità hanno confermato che tutti sono stati estratti e portati in salvo. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità di intervento o sulle condizioni dei soccorritori. La grotta resterà sotto osservazione per eventuali verifiche.

Sono finalmente tutte salve le quattro persone che da dieci giorni erano bloccate in una grotta allagata nel Laos centrale. I soccorritori le hanno evacuate in sicurezza 24 ore dopo il salvataggio di un altro cittadino, rimasto a sua volta intrappolato con i compagni. Al momento, però, ci sono ancora due dispersi di cui non si ha nessuna notizia. In un video pubblicato online si vedono gli uomini che, ricoperti di fango, vengono aiutati a uscire. Una volta fuori, alcuni sono crollati a terra e sono stati abbracciati da un gruppo di soccorritori che piangevano di gioia. Secondo quanto riferito, i cinque erano entrati nella grotta alla ricerca di minerali preziosi, prima di rimanere bloccati da un’improvvisa inondazione che ha impedito loro di uscire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Laos, portate in salvo le quattro persone rimaste intrappolate in una grotta

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