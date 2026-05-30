In Laos, i soccorritori hanno estratto in sicurezza quattro persone rimaste intrappolate in una grotta allagata per dieci giorni. Le operazioni di salvataggio sono avvenute nella provincia di Xaisombo, subito dopo il recupero di un altro uomo che era rimasto bloccato nella stessa zona. Le persone sono state portate in salvo dopo un lungo intervento di recupero.

I soccorritori hanno evacuato in sicurezza quattro abitanti del villaggio della provincia di Xaisombo, in Laos, rimasti intrappolati in una grotta allagata per 10 giorni, all’indomani del salvataggio di un altro uomo. Due uomini risultano ancora dispersi. Alcuni abitanti erano entrati nella grotta la settimana scorsa alla ricerca di minerali preziosi, prima di rimanere intrappolati da un’improvvisa inondazione che ne ha bloccato l’uscita. Un uomo è riuscito a fuggire in tempo e ha allertato le autorità riguardo ai sette rimasti intrappolati. In cinque sono stati ritrovati vivi mercoledì. Alle persone intrappolate erano state forniti acqua, cibo e coperte termiche per tenerli al caldo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Laos, i soccorritori estraggono le persone intrappolate in una grotta

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Si parla di: Rescuers pull first trapped person from flooded Laos cave.

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