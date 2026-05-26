Intrappolate in una grotta da una settimana corsa contro il tempo per salvare 7 persone in Laos | il video

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sette persone sono intrappolate in una grotta allagata in Laos da una settimana. Le squadre di soccorso e i sommozzatori stanno lavorando in una operazione delicata per estrarle. Le condizioni della grotta sono ostili e l’acqua continua a salire. Non ci sono comunicazioni con i dispersi. La ricerca si concentra su un’uscita sicura e sulla stabilizzazione delle condizioni all’interno. La situazione rimane critica e le operazioni sono in corso.

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Sette persone sono intrappolate in una grotta allagata in Laos da una settimana. Corsa contro il tempo per salvarle, squadre di soccorso e sommozzatori sono impegnati in una delicata operazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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