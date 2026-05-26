Intrappolate in una grotta da una settimana corsa contro il tempo per salvare 7 persone in Laos | il video

Notizia in breve

Sette persone sono intrappolate in una grotta allagata in Laos da una settimana. Le squadre di soccorso e i sommozzatori stanno lavorando in una operazione delicata per estrarle. Le condizioni della grotta sono ostili e l’acqua continua a salire. Non ci sono comunicazioni con i dispersi. La ricerca si concentra su un’uscita sicura e sulla stabilizzazione delle condizioni all’interno. La situazione rimane critica e le operazioni sono in corso.