Intrappolate in una grotta da una settimana corsa contro il tempo per salvare 7 persone in Laos | il video
Sette persone sono intrappolate in una grotta allagata in Laos da una settimana. Le squadre di soccorso e i sommozzatori stanno lavorando in una operazione delicata per estrarle. Le condizioni della grotta sono ostili e l’acqua continua a salire. Non ci sono comunicazioni con i dispersi. La ricerca si concentra su un’uscita sicura e sulla stabilizzazione delle condizioni all’interno. La situazione rimane critica e le operazioni sono in corso.
Sette persone sono intrappolate in una grotta allagata in Laos da una settimana. Corsa contro il tempo per salvarle, squadre di soccorso e sommozzatori sono impegnati in una delicata operazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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