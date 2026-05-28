Laot miracolo nella grotta | 5 uomini salvati dopo una settimana

Notizia in breve

Cinque uomini sono stati estratti vivi dopo una settimana di permanenza in una grotta, mentre due persone risultano ancora disperse. I soccorritori sono riusciti a raggiungere i superstiti attraverso un percorso di immersioni subacquee tra le acque della grotta. La ricerca dei dispersi continua, con interventi che prevedono l’uso di tecniche di immersione e di attrezzature specializzate. Le operazioni di salvataggio sono in corso per localizzare e recuperare le due persone ancora scomparse.