Laot miracolo nella grotta | 5 uomini salvati dopo una settimana
Cinque uomini sono stati estratti vivi dopo una settimana di permanenza in una grotta, mentre due persone risultano ancora disperse. I soccorritori sono riusciti a raggiungere i superstiti attraverso un percorso di immersioni subacquee tra le acque della grotta. La ricerca dei dispersi continua, con interventi che prevedono l’uso di tecniche di immersione e di attrezzature specializzate. Le operazioni di salvataggio sono in corso per localizzare e recuperare le due persone ancora scomparse.
? Punti chiave Dove si trovano i due uomini ancora dispersi nella grotta?. Come sono riusciti i soccorritori a raggiungere i superstiti tra le acque?. Perché il gruppo di uomini è entrato in quella zona pericolosa?. Quali ostacoli impediscono l'estrazione immediata dei cinque sopravvissuti?.? In Breve Sette uomini cercavano oro nella grotta di Xaisomboun dal 19 maggio.. Due uomini restano dispersi dopo il salvataggio di cinque persone mercoledì 27 maggio.. Soccorritori Chakkit Taengtang e Miiko Paesini operano tra passaggi stretti e 4 km di sentieri.. Le piogge nel distretto di Longcheng rallentano l'estrazione a 120 km da Vientiane.. Cinque... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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