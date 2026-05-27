Cinque dei sette cercatori d'oro dispersi in una grotta alluvionata nel Laos sono stati trovati vivi dopo sette giorni di permanenza. I soccorritori, tra cui sub thailandesi, sono riusciti a raggiungerli e a metterli in salvo. La ricerca dei due dispersi ancora in corso continua con l'uso di tecnologie specializzate. La grotta, allagata da forti piogge, ha reso difficile l'intervento, ma i soccorritori sono riusciti a localizzare e recuperare i sopravvissuti.

Roma, 27 maggio 2026 – Sopravvissuti per sette giorni in una grotta alluvionata del Laos. Il team di soccorso ha trovato cinque dei sette dispersi nella provincia di Xaisomboun, bloccati nella caverna sotterranea dove speravano di trovare l’oro: sono assetati, affamati, disidratati, ma incredibilmente vivi. Gli speleo-sub stanno cercando ora le due persone rimaste, mentre non è ancora chiaro se e come sarà possibile portare i superstiti in superficie. Le immagini del salvataggio. Il team che salvò la squadra di calcio in Thailandia. Sono 15 gli specialisti impegnati nelle operazioni ad alto rischio, gli stessi che parteciparono al drammatico salvataggio di una giovane squadra di calcio in una grotta in Thailandia nel 2018 (in 12 tra 11 e 16 anni rividero la luce dopo 17 giorni nel buio delle cave bloccate dal fango). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'incredibile salvataggio dei cercatori d'oro in Laos: raggiunti 5 dei 7 dispersi. Nella grotta i sub del miracolo thailandese

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