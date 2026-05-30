Laos minatori intrappolati nella grotta da 10 giorni | recuperati in cinque il video del salvataggio

Cinque minatori sono stati estratti da una grotta allagata nella provincia di Xaysomboun, Laos, dopo essere rimasti intrappolati per dieci giorni. Le operazioni di salvataggio sono state completate con successo e un video mostra i momenti del recupero. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei minatori o sulle operazioni di soccorso in corso. La ricerca di eventuali altri dispersi prosegue.

Cinque minatori sono stati tratti in salvo dopo dieci giorni trascorsi intrappolati in una grotta allagata nella provincia di Xaysomboun, nel Laos centrale. Il gruppo era rimasto bloccato da un’improvvisa ondata di maltempo che ha invaso i cunicoli della miniera, impedendo ogni via di uscita. Restano ancora due dispersi e le ricerche proseguono senza sosta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Five gold miners trapped for days inside Laos cave found alive

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I minatori bloccati per 10 giorni in una grotta in LaosCinque minatori sono stati recuperati dopo essere rimasti bloccati per dieci giorni in una grotta in Laos.

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Cinque minatori sono stati trovati vivi in una grotta allagata in #Laos dopo sette giorni sottoterra. I soccorritori cercano ancora due dispersi mentre prosegue la difficile operazione di evacuazione tra cunicoli stretti e acqua alta. x.com

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