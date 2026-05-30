Cinque minatori sono stati recuperati dopo essere rimasti bloccati per dieci giorni in una grotta in Laos. Le operazioni di salvataggio sono state particolarmente difficili a causa delle condizioni del tunnel, che era buio, stretto e difficile da attraversare. I soccorritori hanno lavorato per estrarli attraverso passaggi complessi, rendendo il salvataggio un’operazione lunga e complessa. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dei minatori.

Sabato pomeriggio (ora locale) cinque minatori sono usciti vivi da una grotta nella provincia di Xaysomboun, nel nord del Laos, in cui erano bloccati da 10 giorni. Altre due persone risultano ancora disperse. Le operazioni di soccorso stanno procedendo con grande fatica, dato che la grotta presenta cunicoli bui e stretti che inizialmente erano stati semi-allagati dalle piogge: un soccorritore ha spiegato che la sua squadra ha dovuto immergersi in un tunnel lungo 25 metri, così stretto da non permettere di tornare indietro a metà strada (in alcuni tratti i tunnel sono larghi poco più di mezzo metro). Un altro ha paragonato l’esplorazione allo scendere lungo una cannuccia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I minatori bloccati per 10 giorni in una grotta in Laos

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