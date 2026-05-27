Cinque persone sono state trovate vive in una grotta in Laos dopo più di sette giorni di isolamento. I soccorritori thailandesi hanno annunciato il ritrovamento alle 16:30 ora locale. In totale, sette abitanti di un villaggio erano rimasti intrappolati in quella grotta. Due persone risultano ancora disperse. Le squadre di soccorso continuano le operazioni di salvataggio. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla condizione dei sopravvissuti o sulle operazioni in corso.

Esultano i soccorritori della squadra thailandese: alle 16,30 ore locali (11,30 italiane) sono stati ritrovati vivi cinque dei sette abitanti di un villaggio del Laos che erano rimasti intrappolati in una grotta del Paese per più di una settimana. Il gruppo non è ancora stato tratto in salvo. Ancora da individuare le altre due persone date per disperse. Entrati nella grotta il 19 maggio, i sette erano rimasti bloccati per un’ondazione che aveva ostruito l’uscita dell’anfratto. Forza Italia, Tajani: “Vannacci su Marina Berlusconi? Io guardo a quello che faccio io” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bloccati in una grotta in Laos, 5 ritrovati vivi: la gioia dei soccorritori

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