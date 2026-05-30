L’anticiclone subtropicale che ha dominato l’Europa questa settimana portando temperature elevate sta cedendo. Una perturbazione si sta avvicinando, causando temporali e piogge diffuse. Le condizioni meteorologiche cambiano, con maltempo e diminuzione delle temperature previste nei prossimi giorni. La fase di caldo intenso si interrompe, sostituita da piogge e temporali che interesseranno diverse aree del continente.

Firenze, 30 maggio 2026 – L’anticiclone subtropicale, che ha dominato l’Europa in questa settimana portando la prima ondata di caldo "estremo" dell'anno, ha i giorni contati. Dopo i record infranti in mezza Europa – con punte di 40°C in Portogallo, 37°C a Bordeaux e temperature eccezionali anche in Italia, come i 36°C di Aosta e i 35°C di Firenze – la situazione meteo sta per cambiare. Secondo gli esperti del Consorzio LaMMA, Claudio Tei e Daniele Grifoni, siamo davanti a un passaggio di testimone tra l'alta pressione e le perturbazioni atlantiche. Il meteo del weekend. Lunedì la fase intermedia, poi il maltempo. Mercoledì la giornata più critica: piogge e calo termico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’anticiclone si arrende, c’è la svolta temporalesca: pioggia e maltempo spazzano via il gran caldo

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