Meteo addio anticiclone | arriva la svolta e torna ad inizio settimana il maltempo

L’anticiclone che ha portato stabilità e temperature sopra la media si sta dissolvendo, preparando il terreno a una nuova ondata di maltempo. Nei primi giorni della settimana, le condizioni meteo cambieranno con l’arrivo di piogge e temporali, segnando una svolta rispetto alle giornate precedenti. La fase di tempo soleggiato e mite, che ha caratterizzato il periodo recente, si concluderà con questa nuova perturbazione.

L’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al capolinea. “Già nel corso delle prossime ore, infatti, due distinti sistemi depressionari si affacceranno all’Italia, pilotando da un lato una perturbazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Meteo Puglia: anticiclone fino al weekend e inizio prossima settimana, ma tempo non sempre soleggiatoPoche novità sono attese fino alla fine della settimana: le condizioni resteranno anticicloniche e stabili, ma il sole troverà progressivamente meno... Meteo, prossima settimana: cambia tutto, anticiclone in declino: dove torna la pioggiaLa prossima settimana si preannuncia come una fase di transizione meteorologica significativa, con un cambiamento nella circolazione alle quote...