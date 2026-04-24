Dopo settimane di tempo stabile, le condizioni meteorologiche sull’Italia stanno per cambiare a causa di correnti più fresche provenienti dal Nord Europa. Nei prossimi giorni, si prevedono piogge e un calo delle temperature in vista del ponte del 1° maggio. La presenza dell’anticiclone si indebolisce, lasciando spazio a condizioni di instabilità che interesseranno diverse zone del paese.

Roma - Dopo un lungo periodo stabile, correnti più fresche dal Nord Europa riporteranno instabilità sull’Italia, con piogge e calo termico in vista del Ponte del 1° maggio Dopo giorni di stabilità garantiti dall’anticiclone, il quadro meteo sull’Italia è destinato a cambiare gradualmente. La fase di tempo soleggiato e mite, che accompagnerà il weekend del 25 aprile, dovrebbe proseguire fino ai primi giorni della prossima settimana, con solo una lieve variabilità pomeridiana lungo i rilievi del Centro-Nord. I primi segnali di un’inversione di tendenza sono attesi a partire da martedì 28, quando l’anticiclone inizierà a mostrare un progressivo indebolimento, arretrando verso latitudini più meridionali.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo, svolta in arrivo: l’anticiclone cede e torna il maltempo

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