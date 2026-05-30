Il leader della Cgil si appresta a confrontarsi con il passaggio al Senato, mentre si susseguono voci su possibili alleanze e strategie. La sua posizione in vista delle prossime primarie di Campo Largo sembra essere al centro di discussioni interne. Tra le questioni aperte, ci sono anche le tensioni legate alle posizioni sui temi delle armi e il rapporto con altri esponenti del centrosinistra.

? Punti chiave Come cambierà la strategia della Cgil con il passaggio al Senato?. Chi sarà il vero contendente di Landini nelle primarie di Campo Largo?. Perché il segretario sindacale ha scelto i temi dell'enciclica papale?. Quali conseguenze avrà l'alleanza con Schlein sulla leadership della sinistra?.? In Breve Evento con Elly Schlein a Roma presso la Libreria Feltrinelli il 4 giugno. Landini cita l'enciclica di Papa Leone XIV su tecnologia e ambiente. Possibile candidatura nelle primarie di Campo Largo contro Giuseppe Conte. Scadenza mandato segreteria Cgil fissata per gennaio 2027. Landini prepara il salto verso il Senato: tra l’enciclica di Leone XIV e l’alleanza con Schlein. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Landini verso il Senato: tra l’attacco alle armi e il legame con Schlein

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