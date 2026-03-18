Referendum la società civile per il No chiude la campagna con Landini Conte Schlein e Pagliarulo | la diretta da Roma

La società civile per il No ha concluso la campagna referendaria a Roma, con un evento in piazza del Popolo intitolato “Tutti insieme per il No”. Alla manifestazione hanno partecipato figure di rilievo come Landini, Conte, Schlein e Pagliarulo, che hanno preso parte alla diretta dall’evento. L'iniziativa ha riunito rappresentanti di vari settori per esprimere la loro posizione sul referendum costituzionale.

Il Comitato “Società Civile per il No nel referendum costituzionale” chiude la campagna referendaria a Roma, in piazza del Popolo con l’evento “Tutti insieme per il No”. Massimo Cirri, conduttore della trasmissione radiofonica Caterpillar, e Benedetta Tobagi, storica e scrittrice, condurranno il pomeriggio al quale prenderanno parte tante voci che hanno animato la campagna referendaria. Il sindaco di Roma e presidente di Ali Roberto Gualtieri interverrà e guiderà una delegazione di sindaci dell’Associazione. Oltre a Giovanni Bachelet, presidente del “Comitato Società Civile per il No” interverranno Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Maurizio Acerbo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la società civile per il No chiude la campagna con Landini, Conte, Schlein e Pagliarulo: la diretta da Roma Articoli correlati Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto: oggi il No chiude la campagna a Roma, in piazza anche Schlein e ConteLe ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo. Conte, Landini e Schlein lanciano la campagna per il "no" al referendum sulla giustiziaIl "campo largo" serra i ranghi e si prepara al referendum sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni. Altri aggiornamenti su Referendum la società civile per il No... Temi più discussi: Su PlayUniud l’incontro Giustizia, referendum e società civile: voci a confronto; Referendum giustizia, il 18 marzo chiusura della campagna per il No a Roma in piazza del Popolo; Referendum, il Comitato Società Civile per il No chiuderà la campagna in piazza del Popolo a Roma; Referendum, l’Osservatorio par condicio Comitato Società Civile per il No: La presidente del Consiglio inonda le tv e i social. Referendum, Società civile per il no chiude la campagna in piazza San FrancescoAll'incontro parteciperanno il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli e il docente di diritto costituzionale Andrea Pertici ... luccaindiretta.it Incontri nelle scuole verso il referendum, Capasso: Informazioni che permetteranno una scelta informata e consapevoleIl Comitato società civile di Lucca per il no al referendum costituzionale sull’indipendenza della magistratura il 20 gennaio ha inviato a tutte le scuole superiori della provincia la proposta di inco ... luccaindiretta.it Referendum giustizia, l’appello delle associazioni Coldiretti Brescia, Confagricoltura Brescia, Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, Confcooperative Brescia, Confcommercio e Confindustria Brescia invitano cittadini e imprese a partecip - facebook.com facebook Andrea Bocelli: "Io, laureato in legge, sul referendum seguo le lezioni di Falcone e Di Pietro" - Anche Bocelli per il #SÌ x.com