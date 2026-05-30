Remedy ha annunciato che Control Resonant uscirà nel 2026, senza una data precisa. La società ha confermato il progetto senza fornire dettagli sulla finestra di lancio. Il gioco non è ancora stato sottoposto a una data di uscita ufficiale. La notizia arriva in un momento in cui il titolo non ha ancora una data di pubblicazione definita.

Control Resonant non ha ancora una data di uscita ufficiale, con Remedy che ha semplicemente promesso un lancio nel corso del 2026. A questo punto appare sempre più probabile che il lancio del titolo sia in programma nel corso dell’autunno, vicino a GTA 6. Ma questo rappresenta effettivamente un problema? Il CEO del team di sviluppo ha offerto una risposta sorprendente. Quando Jean-Charles Gaudechon è stato nominato CEO di Remedy Entertainment, i fan della software house finlandese hanno trattenuto il respiro. Un ex dirigente EA, con un curriculum costruito su FIFA, Battlefield Heroes e giochi free-to-play, alla guida dello studio che ha dato vita a capolavori weird e narrativi come Alan Wake, Control e Max Payne. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Lanciare un gioco contro GTA 6 sembra una follia, ma Remedy la pensa diversamente

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