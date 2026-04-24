Meglio non fare più ‘I promessi sposi’ al biennio? | perché Enrico Galiano la pensa diversamente

Recentemente sono state introdotte nuove indicazioni per il biennio delle scuole superiori, tra cui la raccomandazione di non iniziare subito con il testo classico “I Promessi Sposi”. Tuttavia, Enrico Galiano ha espresso un’opinione contraria, ritenendo che questa scelta non sia condivisa. La discussione riguarda quindi le modalità di approccio ai programmi di letteratura italiana nel primo biennio scolastico.

Non partire subito da I promessi sposi. Questa è tra le nuove indicazioni per il biennio delle superiori ed è un'idea su cui Enrico Galiano la pensa proprio diversamente. «Mi immagino orde di pensieri contrapposti: da un lato gli insegnanti vecchia scuola, quelli venuti su a pane e Don Rodrigo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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