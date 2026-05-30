Lanciano il Parco delle Rose esplode di colori | torna l’Holi Day

Notizia in breve

Nel parco delle Rose si svolge l’Holi Day, un evento che porta esplosioni di colore. Durante la giornata, il palco ospiterà artisti che si esibiranno fino a mezzanotte. Il parco sarà decorato con colori vivaci e polveri colorate, trasformandosi in un’area ricca di sfumature e allegria. L’evento coinvolge il pubblico in attività di lancio di polveri colorate e performance artistiche, creando un’atmosfera festosa e visivamente intensa.