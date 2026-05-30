Lanciano il Parco delle Rose esplode di colori | torna l’Holi Day
Nel parco delle Rose si svolge l’Holi Day, un evento che porta esplosioni di colore. Durante la giornata, il palco ospiterà artisti che si esibiranno fino a mezzanotte. Il parco sarà decorato con colori vivaci e polveri colorate, trasformandosi in un’area ricca di sfumature e allegria. L’evento coinvolge il pubblico in attività di lancio di polveri colorate e performance artistiche, creando un’atmosfera festosa e visivamente intensa.
? Punti chiave Chi sono gli artisti che animeranno il palco fino a mezzanotte?. Come cambierà il Parco delle Rose durante questa giornata di colori?. Perché l'evento punta a coinvolgere tutte le generazioni della provincia?. Dove si possono acquistare i biglietti per accedere gratuitamente ai bambini?.? In Breve Evento dalle 14 alle 24 al Parco delle Rose di Lanciano.. Ingresso gratuito per bambini sotto i 10 anni e disabili con accompagnatore.. Musica con Le-One, Dodoj, Prohibida e conduzioni di Un Fregno Abruzzese e Lory Voice.. Prevendite online su Ciaotickets con utilizzo bonus cultura o carta del docente.. Il Parco delle Rose di Lanciano ospiterà il ritorno dell’Holi Color day il 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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