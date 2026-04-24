L’analisi di Bruno Vespa | il dossier legge elettorale Meloni vuole la riforma I dubbi di Forza Italia

Il 23 aprile 2026, una analisi ha evidenziato che il governo intende portare avanti una riforma della legge elettorale. Secondo alcune fonti, la premier ha confermato che non ha in programma di rinunciare alla modifica, anche se ci sono dubbi all’interno di alcuni alleati di coalizione. In questo scenario, si discute delle posizioni di diversi partiti e delle possibili implicazioni politiche di questa scelta.

Roma, 23 aprile 2026 – Al di là di quello che si dice, Giorgia Meloni per ora non ha nessuna intenzione di rinunciare alla modifica della legge elettorale. È forte il rischio di un pareggio che potrebbe portare a un quarto governo tecnico dopo quelli di Dini, Monti e Draghi. Cosa che, come è noto, non ha esempi nel mondo. https:www.quotidiano.netvideoin-vistameloni-conti-pubblici-sono-in-ordine-ma-pesano-i-debiti-del-superbonus-xsom4mg2 Le simulazioni del voto. Nelle simulazioni che vanno in giro, Forza Italia e Lega potrebbero perdere seggi e questo ne motiva le resistenze. È soprattutto il partito di Tajani ad avere perplessità. Ancora maggiori ne avrebbero i fratelli Berlusconi che vengono, non sappiamo con quanto fondamento, iscritti al partito del pareggio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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