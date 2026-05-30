Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nel suo appartamento, con ferite da arma da fuoco. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Nessun altro coinvolto è stato segnalato. La famiglia ha riferito che l’uomo soffriva di problemi di salute mentale. La scena del crimine è stata sequestrata per le analisi. Sono in corso accertamenti per determinare se si tratti di un suicidio o di un episodio accidentale.

La semplicità a volte è solo questione di dettagli. Cercarla, e trovarla, in un racconto che flirta continuamente col surreale è un qualcosa di complicato e rarissimo, impresa che è riuscita al regista islandese Hlynur Pálmason, già conosciuto e apprezzato anche sui nostri lidi per il precedente Godland – Nella terra di Dio (2022) – suggestivo film in costume su un prete luterano nel diciannovesimo secolo. Con L’amore che rimane il regista torna al presente e mette al centro del racconto la sua stessa famiglia: a interpretare infatti i figli della coppia protagonista sono i suoi tre figli, e la naturalezza di certe dinamiche risulta perciò sincera, mai artefatta neppure nei passaggi più stranianti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’amore che rimane: ritratto di famiglia in un’Islanda piena di vita

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L'Amore che rimane - Trailer del film diretto da Hlynur Pálmason

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