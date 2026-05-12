Anniversario da record per Peppino e Pierina 70 anni di matrimonio e una grande famiglia piena d' amore

Oggi si celebra un anniversario speciale: settant'anni di matrimonio tra due persone, un traguardo che testimonia una vita condivisa. La coppia ha costruito una famiglia numerosa, caratterizzata da affetto e tradizione. La loro storia rappresenta un esempio di impegno e costanza che si estende nel tempo, mantenendo vivo il legame attraverso gli anni. La famiglia festeggia questa lunga unione, che rimane un punto di riferimento per chi li conosce.

Un matrimonio lungo 70 anni, fatto di amore, tanta pazienza e un senso di famiglia che oggi sembra raro da trova. Così Giuseppe, detto Peppino, e Pierina, rispettivamente 91 e 94 anni, celebrano oggi il loro 70esimo anniversario di nozze, le cosiddette nozze di titanio: si sono uniti in.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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