Alle 8 di questa mattina, sulla FiPiLi, una lamiera staccatasi da un veicolo ha colpito un'auto in transito. Il cofano è stato trafitto, provocando danni molto gravi alla vettura. Il traffico è stato rallentato e si sono formate lunghe code, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire la situazione. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei conducenti coinvolti.

San Miniato, 30 maggio 2026 – Come se non bastassero gli incidenti e le code che anche nella giornata di oggi, sabato 30 maggio, hanno caratterizzato il traffico lungo la FiPiLi, un altro grave episodio si è verificato intorno alle 8 lungo la superstrada che collega il capoluogo al mare. In base al racconto di una donna, affidato ancora una volta alla pagina Facebook I Dannati della FiPiLi, un’auto è stata colpita al cofano anteriore da un pezzo di lamiera che qualcuno aveva perso in strada. Il fatto è accaduto poco prima delle 8 vicino allo svincolo di San Miniato, in direzione Firenze. La donna al volante non è riuscita a evitare l’impatto. La macchina ha riportato gravi conseguenze, come si vede dalla foto: il pezzo di laniera ha letteralmente trafitto la parte anteriore della vettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lamiera colpisce auto, paura in FiPiLi. Cofano trafitto e danni gravissimi alla vettura

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