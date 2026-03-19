Durante la notte, un uomo ubriaco alla guida ha causato danni a sei veicoli parcheggiati nel centro di Pesaro. L’incidente si è verificato mentre le strade erano deserte e silenziose, e le auto sono state colpite senza che ci fossero testimoni. Nessuno è rimasto ferito, ma i proprietari delle vetture hanno trovato danni ingenti ai loro mezzi. La polizia ha accertato l’episodio e sta indagando sulle cause.

Pesaro, 19 marzo 2026 – Ha fatto strike nel cuore della notte, quando la strada era buia e silenziosa e il quartiere dormiva. Erano circa l’1,30 di martedì quando un uomo alla guida, verosimilmente ubriaco secondo alcune testimonianze, ha perso il controllo dell’auto finendo contro una serie di vetture parcheggiate in via Kennedy, all’altezza dei civici 38 e 40, a Pesaro. Una sequenza di urti violenti, uno dopo l’altro, che ha svegliato di colpo l’intero quartiere. Il bilancio è di sei auto danneggiate. Il conducente, un uomo sulla cinquantina, è invece rimasto illeso, uscendo dall’abitacolo sulle proprie gambe nonostante l’impatto. Il racconto di Albertina, una residente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco alla guida fa strike: colpite 6 auto, danni e paura

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