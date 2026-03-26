Brooklyn Beckham e Nicola Peltz fanno cassa con la lite in famiglia | Presto una docuserie La minaccia per il padre David e la madre Victoria

Le tensioni familiari tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono diventate pubbliche, con voci di una futura docuserie dedicata alle loro discussioni. La coppia, nota per la passione per la cucina, avrebbe deciso di sfruttare le vicende personali per ottenere un guadagno economico. La notizia ha attirato l’attenzione su possibili ripercussioni per i genitori di Brooklyn, coinvolti nelle controversie.

Le liti in famiglia e la passione per la cucina, mai del tutto ricambiata, potrebbero presto portare un assegno importante nelle tasche di Brooklyn Beckham e della moglie Nicola Peltz. Secondo il Daily Mail, i due sarebbero in trattativa con Hulu, piattaforma del gruppo Disney, per una docuserie tutta incentrata sulle spericolate avventure in cucina del 27enne, condite con i retroscena dello scontro familiare che da mesi tiene banco nel gossip britannico e americano. Brooklyn sarebbe «entusiasta» del progetto, mentre la piattaforma punta chiaramente sulla parte più esplosiva della storia: la rottura con David e Victoria Beckham. Non è un dettaglio da poco che Nelson Peltz, padre di Nicola e suocero di Brooklyn, fosse tra gli azionisti di Hulu prima che la piattaforma entrasse interamente nell’orbita Disney. 🔗 Leggi su Open.online

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Brooklyn Beckham contro i genitori: cosa succede con Victoria e David e cosa c’entra la moglie Nicola PeltzBrooklyn Beckham chiude i rapporti con David e Victoria: al centro della rottura il controllo ossessivo dei genitori e il matrimonio con Nicola Peltz.

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