Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sarebbero in trattative con Hulu per realizzare una docuserie. La produzione si concentrerebbe sulla carriera culinaria di lui e sulla loro faida familiare. La notizia ha suscitato preoccupazione in ambito familiare, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle motivazioni delle trattative.

“Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sarebbero in trattative per girare una docuserie per Hulu incentrata sulla sua carriera culinaria e sulla sua aspra faida familiare”, a riportarlo è il Daily Mail, sentita una fonte. Brooklyn, che ora vive negli Stati Uniti con la moglie, ha recentemente espresso il desiderio di prendere le distanze da tutta la sua famiglia in una dichiarazione di sei pagine su Instagram, ricca di accuse scabrose. In molti puntano sullo svelamento dei retroscena della lite familiare che ha creato un terremoto nella famiglia, dopo che è emerso che a lui e alla moglie Nicola è stato offerto un contratto con la piattaforma di streaming statunitense Hulu, disponibile su Disney+, per una docuserie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Brooklyn Beckham e Nicola Peltz in trattative per una docuserie sulla faida familiare e la carriera culinaria”: l’indiscrezione che preoccupa David e Victoria

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