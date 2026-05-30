In una piccola impresa, i dipendenti lavorano spesso fianco a fianco da anni, condividendo problemi come clienti difficili, fornitori in ritardo e richieste di documenti. La vicinanza porta a rapporti di amicizia professionale, ma anche al rischio di pettegolezzi che possono danneggiare l’ambiente di lavoro. La presenza di tensioni interne si manifesta quando voci e indiscrezioni circolano tra colleghi, creando un clima di insicurezza e sfiducia.

Nelle piccole imprese si lavora spesso gomito a gomito, ci si conosce da anni, si condividono problemi, urgenze, clienti difficili, fornitori in ritardo, banche che chiedono documenti e imprenditori che cambiano idea continuamente. In questo contesto pensare che le relazioni personali possano essere tenute fuori dall’azienda è una pia illusione, una di quelle finzioni manageriali buone per i manuali scritti da chi non ha mai passato una mattina in una PMI vera. La questione, quindi, non è se in azienda debbano esistere rapporti umani significativi. Esistono già. La vera domanda è un’altra: quei rapporti generano fiducia, collaborazione e responsabilità oppure producono cordate, favoritismi, malintesi e pettegolezzi? Nelle PMI l’amicizia professionale può essere una risorsa preziosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’amicizia professionale è una risorsa. Il pettegolezzo, invece, è un costo occulto

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