Sostenibilità da costo a risorsa per le imprese | più facile accedere al credito e convincere i consumatori

Nel 2026, le imprese hanno iniziato a vedere la sostenibilità come un vantaggio concreto, facilitando l’accesso al credito e attirando più facilmente i consumatori. Questo cambiamento si riflette nelle strategie aziendali, dove le pratiche sostenibili vengono integrate come elementi chiave per migliorare la competitività. La transizione indica un passo importante nel modo in cui le aziende approcciano le tematiche ambientali ed economiche.

Roma, 12 marzo 2026 – Nel 2026, la sostenibilità ha smesso di essere un semplice slogan pubblicitario per trasformarsi in una metrica finanziaria implacabile. Se fino a pochi anni fa il "green" era percepito come un costo aggiuntivo o una scelta etica per pochi, oggi è il motore che decide chi ottiene credito in banca e chi no. I dati globali parlano chiaro: gli investimenti basati sui criteri Esg (ambiente, sociale e governance ) hanno superato la soglia dei 45 trilioni di dollari, rappresentando ormai oltre un terzo degli asset gestiti a livello mondiale. In Italia, questo si traduce in un cambiamento radicale per le imprese: il 78% degli investitori istituzionali utilizza oggi software di intelligenza artificiale per analizzare i bilanci aziendali, scovando discrepanze tra le promesse ambientali e la realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

