Re Felipe di Spagna chiede scusa per la conquista dell’America

Re Felipe di Spagna ha espresso scuse pubbliche per la conquista dell’America durante una visita privata, suscitando sorpresa tra i presenti. La dichiarazione arriva in un momento di attenzione internazionale verso il passato coloniale e le sue conseguenze. Il sovrano ha evidenziato il suo desiderio di riconoscere le sofferenze causate in quel periodo storico. La notizia ha fatto il giro dei media nazionali e internazionali.

Inaspettata riflessione storica da parte di Felipe di Spagna. Durante una visita privata alla mostra Metà del mondo: le donne nel Messico indigeno, il monarca ha affrontato il dibattito sulla conquista dell’America riconoscendo che, durante quel processo storico, si sono verificati abusi che, visti dalla prospettiva odierna, non sono motivo di orgoglio. È la prima volta che si esprime pubblicamente su questo argomento. L’opinione di Felipe di Spagna sulla conquista dell’America. La visita si è svolta alla presenza dell’ambasciatore messicano in Spagna ed è stata interpretata come un gesto di riavvicinamento in un momento delicato per le relazioni tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Felipe di Spagna chiede scusa per la conquista dell’America Articoli correlati Spagna, deragliano altri due treni: morto un macchinista e 40 persone in ospedale. Re Felipe tra i feriti del disastro dell'AndalusiaADAMUZ (Spagna) - A due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia, martedì sera un altro treno è deragliato in Spagna, provocando la morte... Felipe di Spagna, il luogo dove fugge anche senza LetiziaC'è un luogo che il Re Felipe porta nel cuore e dove fugge ogni volta che può, anche senza la sua consorte, Letizia di Spagna. Altri aggiornamenti su Re Felipe di Spagna chiede scusa per la... Temi più discussi: Vaticano, i reali di Spagna il 20 marzo a Roma: l'omaggio a papa Leone XIV, le visite istituzionali. In programma una passeggiata in città; La regina Letizia di Spagna torna alle origini onorando il suo primo vero amore; Re Felipe VI di Spagna dice: molti abusi nelle conquiste in America; Felipe VI di Spagna da Papa Leone XIV prima del viaggio in Spagna. Felipe di Spagna il 20 marzo diventa protocanonico di S.M.MaggioreVenerdì 20 marzo 2026 alle ore 12.30, nel corso di una solenne cerimonia, il Re di Spagna Filippo VI prenderà possesso del titolo di Protocanonico del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Mag ... ansa.it Annuncio storico, Re Felipe VI di Spagna ammette molti abusi nella conquista delle AmericheLe parole del re Felipe VI di Spagna, pronunciate a Madrid durante la visita a una mostra sulle culture preispaniche, sono interpretate come un nuovo gesto di riavvicinamento al Messico, in un rapport ... msn.com Felipe di Spagna il 20 marzo diventa protocanonico di S.M.Maggiore. Prima l'udienza con il Papa. Una tradizione che risale al 1600 #ANSA x.com Letizia di Spagna non è diventata famosa dopo aver sposato Felipe VI, era già una star prima del matrimonio. Nella vita faceva la giornalista ed era molto nota in tv. Ora ha deciso di tornare alla sua più grande passione. - facebook.com facebook