L’AlbinoLeffe vince il campionato 2 | nel 2026 27 giocherà in Primavera 1
L’AlbinoLeffe ha vinto il campionato “2” battendo 3-2 in finale il Modena. La vittoria permette alla squadra di accedere alla Primavera 1 nella stagione 202627. La partita si è conclusa con un risultato stretto, con il team vincente che ha conquistato la promozione nella massima categoria giovanile italiana. La finale si è disputata in un campo con numerosi tifosi presenti.
CALCIO. I seriani battono 3-2 in finale il Modena e si guadagnano la promozione nella massima competizione giovanile italiana. Il «piccolo grande» AlbinoLeffe Under 19 schianta all’ultimo respiro il Modena al «Vicini» di Savignano sul Panaro nella finale playoff di Primavera 2. I giovani seriani vincono così la finale e il campionato: nella stagione 202627 i ragazzi terribili di Massimiliano Maffioletti sfideranno il gotha del calcio giovanile nazionale in Primavera 1. Dopo un campionato chiuso al 4° posto, la «maratona» dei rigori contro il Pescara e la «manita» al quotato Lecco, i bergamaschi stoppano nell’ultimo atto degli spareggi anche il Modena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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