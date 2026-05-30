L’AlbinoLeffe vince il campionato 2 | nel 2026 27 giocherà in Primavera 1

Notizia in breve

L’AlbinoLeffe ha vinto il campionato “2” battendo 3-2 in finale il Modena. La vittoria permette alla squadra di accedere alla Primavera 1 nella stagione 202627. La partita si è conclusa con un risultato stretto, con il team vincente che ha conquistato la promozione nella massima categoria giovanile italiana. La finale si è disputata in un campo con numerosi tifosi presenti.