Lakshmi Vilas Palace il fascino della Downton Abbey indiana
Il Lakshmi Vilas Palace si trova a Vadodara. È considerato la più grande residenza privata abitata al mondo e si trova in questa città da oltre cento anni. La struttura è spesso paragonata a un set cinematografico, con un’architettura imponente e dettagli elaborati. La residenza è ancora abitata e aperta alle visite, attirando turisti e appassionati di architettura. La sua storia risale all’inizio del XX secolo.
Lakshmi Vilas Palace è a Vadodara; qui, ormai da più di un secolo, si trova quella che molti considerano la più grande residenza privata abitata al mondo. Una tenuta che misura ben 2,8 milioni di metri quadrati, ovvero trentasei volte Buckingham Palace. Soprannominata “la Downton Abbey indiana”, custodisce centosettanta stanze, giardini disegnati da un paesaggista londinese, un campo da golf privato e un’estetica dalle influenze orientali e occidentali. La storia del Lakshmi Vilas Palace. Prima di parlare del palazzo, bisogna partire da lui: Maharaja Sayajirao Gaekwad III. Sale al trono di Baroda nel 1875, quando ha appena dodici anni, e diventerà una delle figure più importanti della dinastia Gaekwad. 🔗 Leggi su Dilei.it
Notizie e thread social correlati
Downton Abbey, il gran finale della saga arriva su Sky: ecco quandoLa saga di Downton Abbey si avvia verso il suo episodio conclusivo e sarà trasmesso prossimamente in prima visione su Sky.
Leggi anche: Downton Abbey su Sky e NOW: quando vedere il gran finale e la maratona
Lakshmi Vilas Palace: 8 stunning facts about the world's largest private homeIndia is blessed with numerous magnificent palaces that speak volumes of the grandeur and heritage of the ruling dynasties. Among all the magnificent palaces in India, the Lakshmi Vilas Palace in ... timesofindia.indiatimes.com
Not a palace, not a museum: This is the World’s largest house and it is located in IndiaBigger Than Palaces Worldwide: Where the World’s Largest House Is Located (Image: Canva) Lakshmi Vilas Palace in Vadodara is among the world’s largest private residences, built in 1890 for the Gaekwad ... moneycontrol.com