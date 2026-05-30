lakshmi vilas palace il fascino della downton abbey indiana

Notizia in breve

Il Lakshmi Vilas Palace si trova a Vadodara. È considerato la più grande residenza privata abitata al mondo e si trova in questa città da oltre cento anni. La struttura è spesso paragonata a un set cinematografico, con un’architettura imponente e dettagli elaborati. La residenza è ancora abitata e aperta alle visite, attirando turisti e appassionati di architettura. La sua storia risale all’inizio del XX secolo.