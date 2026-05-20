Downton Abbey il gran finale della saga arriva su Sky | ecco quando
La saga di Downton Abbey si avvia verso il suo episodio conclusivo e sarà trasmesso prossimamente in prima visione su Sky. La serie, molto seguita a livello internazionale, racconterà gli ultimi sviluppi delle vicende della famiglia Crawley e dei loro domestici. L’ultimo appuntamento televisivo sarà disponibile a breve, permettendo agli spettatori di seguire il finale della storia. La messa in onda dell’episodio finale è stata annunciata tramite comunicati ufficiali.
Downton Abbey, una delle saghe più amate dagli spettatori di tutto il mondo, è giunta al capitolo finale: l’ultimo episodio dedicato alla storia della famiglia Crawley arriverà prossimamente in prima tv su Sky. Dopo sei stagioni, si concluderanno così le vicende del nobile clan inglese e della sua servitù a cavallo degli Anni Trenta. Quando e dove vedere il finale di Downton Abbey. Con oltre 55 premi vinti tra Emmy, BAFTA, SAG e Golden Globe, Downton Abbey è considerata una delle serie più influenti del piccolo schermo. Le vicende della nobile famiglia Crawley, chiamata ad attraversare crisi e cambiamenti sullo sfondo della Gran Bretagna nei primi decenni del ‘900, hanno appassionato milioni di telespettatori nel mondo, ma sono giunte al capitolo conclusivo. 🔗 Leggi su Dilei.it
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