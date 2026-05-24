Downton Abbey su Sky e NOW | quando vedere il gran finale e la maratona
Il finale di Downton Abbey sarà trasmesso su Sky e NOW questa settimana. La maratona della serie è prevista prima dell’ultimo episodio. La conclusione della saga sarà disponibile in una sessione speciale, offrendo ai fan l’opportunità di seguire gli ultimi sviluppi della trama. La data precisa del gran finale è stata comunicata, con la messa in onda programmata in orari serali. La serie, molto seguita, si concluderà con un episodio finale che chiude la narrazione.
Un ultimo, emozionante capitolo per una delle saghe più amate dal pubblico di tutto il mondo. Arriva su Sky Cinema in prima TV DOWNTON ABBEY – IL GRAN FINALE, il film che chiude la storia della nobile famiglia Crawley e della sua servitù mentre entrano negli anni Trenta, chiamati ancora una volta ad accogliere il cambiamento e ad affrontare le profonde trasformazioni sociali portate dalla modernità. Il gran finale esordirà domenica 24 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Diretto da Simon Curtis, scritto dal celebre creatore della serie Julian... 🔗 Leggi su Digital-news.it
Downton Abbey: The Grand Finale | A Divorced Woman
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Arriva su Sky Cinema in prima TV #DOWNTONABBEY – IL GRAN FINALE, il film che chiude la storia della nobile famiglia Crawley, domenica #24maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà dispon x.com
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