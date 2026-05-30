L’AI esorta il Liverpool a ingaggiare Mohammed Kudus o Johan Bakayoko

Il Liverpool è stato invitato dall'intelligenza artificiale a ingaggiare Mohammed Kudus o Johan Bakayoko, dopo che Anthony Gordon ha accettato il trasferimento al Barcellona. La squadra sta valutando le opzioni per sostituire il giocatore partente. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora. Le trattative sono ancora in corso.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Liverpool potrebbe ingaggiare Mohammed Kudus o Johan Bakayoko dopo che Anthony Gordon ha accettato il trasferimento al Barcellona. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA I due attaccanti sono stati precedentemente collegati con gli scambi del Merseyside nelle precedenti finestre di trasferimento. Con i Reds che hanno chiaramente bisogno di un minimo di due ali (e, idealmente, di un ulteriore attaccante versatile), forse l’interesse potrebbe riaccendersi. ChatGPT consiglia Mohammed Kudus e Johan Bakayoko. Per curiosità morbosa, volevo sapere quali giocatori un LLM consiglierebbe come alternativa a Gordon quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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