Johan Bakayoko posta una foto del suo armadietto con 9mila euro di borse e diventa un caso a Lipsia

Johan Bakayoko ha condiviso una foto del suo armadietto in cui si vedono diverse borse Louis Vuitton per un valore di circa 9.000 euro. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra il pubblico e i tifosi del Lipsia. La squadra è rimasta delusa dalla sua performance in campo, ma l’attenzione si è spostata sulle immagini delle borse esposte nello spogliatoio.

Delude in campo, ma fa sfoggio di borse Louis Vuitton nello spogliatoio. Il Lipsia è furioso con Johan Bakayoko: ecco il retroscena sull'armadietto d'oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Due borse (da 9mila euro) per diventare tatuatori nella migliore scuola d'Europa: come partecipareDue borse di studio da quasi 9mila euro ciascuna per consentire ad altrettanti studenti di studiare l'arte dei tatuaggi e dei piercing in una delle... Medicina, il caso degli studenti assegnati alla sede albanese con retta da 9mila euro. Interviene anche Bernini: “Incompatibile”Non solo le polemiche e il caos per la sperimentazione del semestre filtro nell’accesso a Medicina, per la ministra dell’Università Anna Maria... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Johan Bakayoko Johan Bakayoko posta una foto del suo armadietto con 9mila euro di borse e diventa un caso a LipsiaDelude in campo, ma fa sfoggio di borse Louis Vuitton nello spogliatoio. Il Lipsia è furioso con Johan Bakayoko: ecco il retroscena sull’armadietto d’oro. Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fan ... fanpage.it Napoli, Johan Bakayoko è il sostituto di Lozano: ADL supera il PSG, affare da 30-35 milioni di euroLa SSC Napoli ha avviato ufficialmente i contatti con gli agenti di Johan Bakayoko per portare l’attaccante in Campania. Secondo quanto riportato dal portale belga La Dernière Heure, sarebbe lui il ... dailynews24.it