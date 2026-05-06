Owen esorta il Liverpool a ingaggiare il brillante sostituto di Salah

Sul web si sta diffondendo un dibattito acceso riguardo la possibile sostituzione di un importante attaccante del Liverpool. Recentemente, Owen ha suggerito di considerare un nuovo giocatore come possibile rinforzo per la squadra, definendolo “brillante”. La discussione riguarda principalmente le strategie future del club e le eventuali decisioni di mercato, con molti tifosi che si dividono tra approvazione e dubbi.

2026-05-06 14:19:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Michael Owen ritiene che il Liverpool dovrebbe spingere per ingaggiare la stella del West Ham Jarrod Bowen se gli Hammers dovessero retrocedere dalla Premier League, identificando il nazionale inglese come un sostituto ideale per Mohamed Salah. Salah lascerà Anfield alla fine della stagione, ponendo fine a un periodo di nove anni decorato. Dopo aver recentemente subito un infortunio al tendine del ginocchio contro il Crystal Palace, si prevede che l’egiziano tornerà in tempo per ricevere un adeguato saluto dai tifosi del Liverpool. I Reds affronteranno il Brentford nell’ultima partita della stagione ad Anfield il 24 maggio.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Owen esorta il Liverpool a ingaggiare il “brillante” sostituto di Salah Notizie correlate Il Liverpool ha esortato a ingaggiare Mateus Fernandes dal West HamAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Arne Slot, allenatore del Liverpool, applaude al 20° minuto per commemorare Diogo Jota. Il Liverpool avvia il contatto per ingaggiare Ronald AraujoSito inglese: Il Liverpool è interessato a ingaggiare il difensore del Barcellona Ronald Araujo a fine stagione.