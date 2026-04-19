Cavalla travolta e uccisa sulla strada statale 121 | accertamenti in corso

Una cavalla è stata investita e uccisa sulla strada statale 121, in contrada Schettino, a Paternò. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine che stanno svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali responsabilità o sulla presenza di altre persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa in alcune zone per consentire le operazioni di rito.

Una cavalla è morta dopo essere stata investita da un veicolo lungo la strada statale 121, in contrada Schettino, a Paternò. L'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte. Lo riportano i colleghi di Videostar. All'arrivo dei soccorsi, l'animale era già in fin di vita. Non essendo dotato di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Strada statale 121, lavori in corso fino al 30 maggio allo svincolo di Paternò"Sulla strada statale 121 "Catanese", in direzione Catania-Palermo, in corrispondenza dello svincolo di uscita dalla città di Paternò (km 17), sono... Belpasso, schianto tra due auto sulla strada statale 121: ci sono dei feritiIncidente stradale sulla Strada Statale 121 in territorio di Belpasso in direzione Adrano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Diana Siminescu travolta e uccisa da una 24enne, la procura: C'è concorso di colpa tra vittima e automobilista; Caso doping sui cavalli a Napoli: Errato accomunare l'ippodromo di Agnano; Donna investita e uccisa da treno alta Velocità sulla Linea Ancona-Pescara: ritardi di oltre 90 minuti. Travolta e uccisa dai rom in fuga, sopralluogo al campo di San Matteo, Fd’I: Chiudere le baraccopoliModena, 3 marzo 2026 – Da mesi seguiamo con attenzione la situazione del campo rom di San Matteo, per il quale stiamo portando avanti un’intensa attività su più livelli, partendo da un presupposto ... ilrestodelcarlino.it L'ex portiere si trovava a bordo della propria auto quando è stata travolta da un treno - facebook.com facebook Sono debitrice di un sorriso e un grazie mmenso come il mare per l’ondata d’affetto con cui mi avete travolta. Ma anche di una spiegazione, soprattutto a coloro a cui ho dovuto dire dei “no”, a cominciare da me stessa con la mancata “copertura” di conflitti negli x.com