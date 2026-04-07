Domani la comunità di Castiglione del Lago si riunirà per l'ultimo saluto ad Alda Cialini, la donna di 78 anni deceduta giovedì mattina dopo essere stata investita mentre si recava in bicicletta a comprare il pane. La tragedia ha suscitato dolore tra i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia. La vittima era conosciuta e stimata nel paese, dove viveva da molti anni.

La comunità di Castiglione del Lago si prepara a dare l’ultimo saluto ad Alda Cialini, la 78enne travolta e uccisa giovedì mattina mentre, come ogni giorno, si recava in bicicletta a comprare il pane. Un rito quotidiano spezzato intorno alle 7 all’ingresso occidentale del paese, lungo il rettilineo della SR599, dove un SUV guidato da una 49enne ha colpito la donna alle spalle senza poi fermarsi a prestare soccorso. Chi volesse rendere omaggio alla vittima potrà recarsi oggi, martedì, presso l’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dalle 8 alle 18. I funerali della donna saranno invece celebrati domani, mercoledì alle ore 15 nella chiesa di Panicarola, seguiti dalla tumulazione nel locale cimitero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolta e uccisa. Domani l’addio a Alda Cialini

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